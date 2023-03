Schützen erleben Kostenexplosion

Mit steigenden Kosten haben die Schützenvereine zu kämpfen. Wie in vielen Bereichen sind die Ausgaben der Vereine im vergangenen Jahr in die Höhe gegangen. Der Bürgerschützenverein reagierte darauf nun bei seiner Mitgliederversammlung.

„Wir erleben eine Kostenexplosion“, berichtete Schatzmeister Timo Göhlich. Ausgaben rund um da Schützenfest seien in 2022 teilweise bis zu 70 Prozent höher gewesen, als beim letzten Fest vor der Corona-Pandemie in 2019, verdeutlichte Göhlich anhand einiger Beispiele.

Daher musste der Schatzmeister für das Geschäftsjahr 2022 auch ein deutliches Minus vermelden. „Die Mitgliedsbeiträge sind nach wie vor der größte Einnahmeposten“, berichtete Göhlich. Und so schlug der Vorstand den Mitgliedern eine Erhöhung des Beitrages von 30 auf 40 Euro sowie eine Anpassung des Partnerbeitrages von 15 auf 20 Euro vor.

Rückblick auf ein Jahr mit „halber Normalität“

Die anwesenden Mitglieder im Kolpinghaus stimmten der Erhöhung einstimmig zu. Die Bürgerschützen blickten auf ein Jahr mit „halber Normalität“ zurück, so der zweite Vorsitzende Oliver Hienzsch, der anstelle des erkrankten Vorsitzenden Florian Kübber die Versammlung leitete. Im ersten Halbjahr habe man noch einige Veranstaltungen absagen müssen, bevor das Vereinsleben wieder richtig starten konnte.

