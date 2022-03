Schulklasse spendet 570 Euro

Die 27 Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b des Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasiums haben am Dienstag 570 Euro für die Ukraine gesammelt. Das Geld wurde an Klaus Göckener übergeben.

„Im Geschichtsunterricht wurde die Ukraine durchgenommen und daraufhin hatte Mara Laukötter gefragt, was an Spenden benötigt wird. Geldspenden sind aktuell am besten, mit diesem Geld können da die Dinge besorgt werden, die am nötigsten gebraucht werden“, berichtet Göckener.

Klaus Göckener sammelt zusammen mit Markus Becker und Michael Kamper seit Beginn des Krieges (Sach-)Spenden für die Ukraine.