Schuldenfalle teures Wohnen

Schuldner- und Insolvenzberatung am Königswall aktuell stark gefragt

Angesichts aktuell stark steigender Preise befürchten Experten, dass viele Menschen in die Verschuldung getrieben werden. Bereits jetzt ist das Problem absolut akut, wie die Schuldnerberatung in Dülmen auf Anfrage bestätigt.

Rund 250 Bürger und Bürgerinnen der Stadt haben im vergangenen Jahr bei der Schuldner- und Insolvenzberatung der Diakonie Hilfe gesucht. In der überwiegenden Zahl der Fälle sind die Menschen sehr spät gekommen. Viel zu spät.

Die meisten kommen zu spät

„Die meisten kommen erst, wenn der Strom abgestellt ist und der Mietvertrag gekündigt wurde“, sagt Diplom-Sozialarbeiterin Silvia Saunus. „Nur wenige kommen präventiv.“ Also zu einem Zeitpunkt, in dem so radikale Einschnitte verhindert werden können.

Als Vorwurf will Silvia Saunus das nicht gewertet wissen. „Der Weg zur Schuldnerberatung braucht Mut, verbunden mit dem Eingeständnis, dass es so nicht weiter geht.“

Doch die Beratungsstelle hat zwei wichtige Argumente für Menschen, die sich aktuell in einer finanziellen Schieflage befinden: Die Beratung ist kostenlos. Zudem unterliegt die unabhängige Beratungsstelle der Schweigepflicht.