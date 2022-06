Schriftsteller statt Rockstar

Die Reihe „Abenteuer Lesen“ hat in der Stadtbücherei wieder gestartet. Der Autor Jochen Till hielt in diesem Rahmen gestern und heute insgesamt fünf Lesungen.

Nach einer Pause aufgrund der Corona-Pandemie hat die Serie „Abenteuer Lesen“ in der Stadtbücherei wieder begonnen. Insgesamt fünf Lesungen mit dem Autor Jochen Till standen gestern und heute auf dem Programm.

Schüler aus den sechsten bis achten Klassen der weiterführenden Schulen kamen dazu in die Stadtbücherei. Für die jüngeren Schüler las Till aus den Büchern seiner „Luzifer“-Reihe vor. Für die Siebtklässler des Clemens- Brentano-Gymnasiums, die am Mittwochmittag in die Bücherei kamen, las er aus seinem ersten Buch überhaupt vor: „Der junge Sonnenschein."

Ursprünglich hatte er andere Karriere-Pläne

Bevor es aber an den Text ging, berichtete Till, wie er zum Schriftsteller wurde. „Eigentlich wollte ich Rockstar werden“, so Till. Doch dann habe er für seine damalige Freundin begonnen, ein Buch zu schreiben. „Kurz bevor das Buch fertig war, haben wir uns getrennt. Aber das lag nicht am Buch“, so Till.

Das Buch wurde mehrmals unter verschiedenen Titeln verlegt. In dem Buch geht es um einen Tag im Leben von David Sonnenschein. Es ist der Tag der mündlichen Abiturprüfung. Doch auch ganz andere Themen stehen auf dem Programm. So geht es als erstes mit Hund Käthchen zum Tierarzt.

Spoiler: es geht nicht gut aus für den Hund. „Was könnte trauriger sein, als zu Beginn des Buches einen Hund umzubringen“, so Till, bevor er die erste Szene liest. Finanziell unterstützt wird die Reihe Abenteuer Lesen von der Bürgerstiftung Dülmen. Im Herbst soll es einen weiteren Termin mit Lesungen für Schulklassen in der Stadtbücherei Dülmen geben.