Schon wieder Autos in Dülmen aufgebrochen

Die Serie reißt nicht ab: Unbekannte haben am Sonntag in Dülmen Autos aufgebrochen. Die Polizei prüft jetzt, ob es einen Tatzusammenhang gibt.

Wie die Polizei am Dienstag berichtete, schlugen am Stockhover Weg der oder die Täter an einem VW Up die Scheibe der Beifahrerseite ein. Sie entwendenden eine Handtasche. Die Tatzeit liegt zwischen 9.15 und 10.45 Uhr.

Bei einem VW Touran haben die Täter die Scheibe der Fahrertür eingeschlagen. Passiert ist das zwischen 11 Uhr und 11.45 Uhr. Mitgenommen haben sie eine Geldbörse.

Polizei wiederholt Warnung

Die Polizei in Dülmen bittet in beiden Fällen unter Tel. 02594-7930 um Hinweise und rät, Wertsachen nicht in Fahrzeugen zu lassen. Sie prüft zudem einen Zusammenhang zwischen diesen Taten.