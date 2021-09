Schon über 14.000 Briefwähler in Dülmen

Dülmen

Eine Woche vor der Wahl steht fest: Es wird in Dülmen einen neuen Rekord an Briefwählern geben. So gingen bei der Stadt bislang mehr als 14.200 Briefwahl-Anträge ein. Wer das noch vorhat, sollte das möglichst in den nächsten Tagen tun.



Von Kristina Kerstan