Schnell vom Bahnhof Dülmen zum Marktplatz

Von Münster nach Dülmen dauert es mit dem Zug gerade mal 22 Minuten. Wer aber weiter zum Marktplatz will, am Bahnhof kein Rad oder ein anderes Fahrzeug hat, muss fast die gleiche Zeit für den Fußweg einplanen. Das soll sich nach dem Willen der Stadtverwaltung ändern. Sie möchte ein neues System einführen.

Als die Dülmener Kommunalpolitiker vor einigen Wochen über die Einnahmen und Ausgaben der Stadt diskutierten, preschte die CDU-Fraktion vor. Sie regte die Einführung eines dezentralen E-Scooterverleihsystems mit festen Stellplätzen an, um so die Mobilität zu verbessern. Mittlerweile hat die Verwaltung das Projekt vorangetrieben.

In der nächsten Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch, 15. März, steht das Thema auf der Tagesordnung. Frei von Konflikten ist es nicht. In größeren Städten haben sich die seit Sommer 2019 für den Straßenverkehr zugelassenen E-Roller längst zu einem Ärgernis entwickelt. Sie stehen kreuz und quer auf Gehwegen, Straßen und Plätzen. Für Eltern mit Kinderwagen, Rollstuhlfahrer oder blinde Menschen wird der Gehweg zum Hindernislauf.

Kritik am System nimmt in Großstädten zu

Ein weiteres Problem ist die illegale Entsorgung der Fahrzeuge. In Köln beispielsweise landeten sie reihenweise im Rhein. Wenig überraschend ist die zunehmende Ablehnung der E-Scooter bei Bürgerinnen und Bürgern. Bei einer repräsentativen Umfrage im Auftrag vom TÜV-Rheinland im vergangenen Jahr sprachen sich rund 48 Prozent der befragten 2500 Bürgerinnen und Bürger dafür aus, den Elektrorollern die Straßenverkehrszulassung zu entziehen.

Etliche Städte haben auf die Probleme in der Form reagiert, dass E-Scooter im Zentrum nur an klar gekennzeichneten Sammelparkplätzen abgestellt werden dürfen. Wie sich die Stadt Dülmen das Angebot vorstellt, welche Hürden noch zu nehmen sind und weitere Rahmenbedingungen finden Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.