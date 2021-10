Schlüsselübergabe an der Klosterschänke Karthaus: Carsten Bialy übernimmt das Traditionslokal von Hubertus Noll. Und hat einiges vor.

Hubertus Noll (r.) übergibt die Schlüssel der Klosterschänke an seinen Nachfolger Carsten Bialy

35 Jahre lang hat Hubertus Noll die Klosterschänke Karthaus betrieben. Nun findet er es an der Zeit, das Restaurant in jüngere Hände zu geben. Auch wenn der formelle Betriebsübergang erst Mitte November erfolgt, übergab er schon jetzt die Schlüssel an seinen Nachfolger Carsten Bialy.

Der 41-Jährige kann diese vorzeitige Übergabe gut gebrauchen, denn er hat einiges vor: Nicht nur das Inventar wird erneuert, Böden, Decken und Wände saniert, auch an der Grundsubstanz stehen Arbeiten an. Ebenso sollen behindertengerechte Toiletten eingerichtet und die Lüftungsanlage komplett erneuert werden.

„Der Großteil der Arbeiten wird im Januar und Februar erfolgen, sodass wir Mitte März das Restaurant wieder eröffnen können“, erläutert Bialy den Zeitplan. „Die Möglichkeit, in der Klosterschänke Hochzeiten und Familienfeiern abzuhalten, wird aber auch in der Umbauphase bestehen bleiben.“

Welche Pläne Bialy sonst noch hat und welche Berufserfahrungen er mitbringt, ist in der Donnerstagsausgabe der DZ zu lesen.