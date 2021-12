Schlittschuhlaufen für Schüler nur mit Negativ-Test

Ab dem 27. Dezember brauchen auch Kinder und Jugendliche bei der Eisbahn einen negativen Test möglich. Eine Möglichkeit dafür bietet die Corona-Teststelle an der Rodelhütte. Wann die geöffnet ist, lesen Sie hier.

Auch über die Feiertage hat die Teststelle an der Rodelhütte weiter geöffnet.

Ab Montag, 27. Dezember, müssen Schüler, die auf der Eisbahn ihre Runden drehen wollen und wegen der Weihnachtsferien nicht mehr in den Schulen getestet werden, einen negativen Corona-Schnelltest vorlegen. Dazu können sie die Teststelle an der Eisbahn nutzen, betont Tim Weyer, Geschäftsführer von Dülmen Marketing.

Geöffnet ist die Teststation vom 27. bis 30. Dezember von 10 bis 18 Uhr. Am 31. Dezember von 10 bis 15 Uhr und am 1. Januar von 12 bis 17 Uhr.



Aber auch zuvor an den Weihnachtshaten kann man sich testen lassen: Heute von 17 bis 24 Uhr, an Heiligabend dann von 10 bis 14 Uhr, am Zweiten Weihnachtstag von 12 bis 18 Uhr.



Die Öffnungszeiten aller Teststellen in Dülmen um Weihnachten herum finden Sie in der DZ-Ausgabe von Freitag.