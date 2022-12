Schlag auf den Kopf - Einbrecher verletzen Seniorin

Einen Einbruch in Buldern mit einer verletzten Seniorin meldet die Polizei. In der Wohnung müssen sich dramatische Szenen abgespielt haben. Nachbarn haben zum Glück schnelle Hilfe leisten können.

Wie die Polizei berichtet, sind am Donnerstagabend bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Auf der Geist in Buldern eingedrungen. Nach derzeitigen Ermittlungen schoben sie die Rollladen der Terrassentür in der Küche hoch, fixierten diese mit einem Stab und hebelten vermutlich die Terrassentür auf.

Die Bewohnerin habe sich zu dem Zeitpunkt im Wohnzimmer befunden. Nachdem sie verdächtige Geräusche gehört hatte, begab sich aus Furcht ins Schlafzimmer und schloss die Schlafzimmertür hinter sich zu.

Einbrecher hebeln Schlafzimmertür auf

Die unbekannten Täter stellten später die verschlossene Schlafzimmertür fest, hebelten sie auf und trafen hier die Frau. "Vermutlich unverhofft", so die Einschätzung der Polizei. Die Frau erhielt von einem der beiden Täter mit einem unbekannten Gegenstand einen Schlag auf den Kopf und zog sich hierdurch eine blutende Platzwunde zu.

Die Täter flüchteten unerkannt, ohne Beute gemacht zu haben. Die Geschädigte flüchtete zu Nachbarn, wurde hier erstversorgt und zudem die Polizei verständigt. Mit einem Rettungswagen kam die Bewohnerin in ein Krankenhaus. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.