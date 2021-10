Schiff kollidiert mit Brückenpfeiler

Dülmen/Koblenz

Unvorhergesehener Zwischenfall auf einer DZ-Leserreise: In der Nacht zu Donnerstag kollidierte laut Angaben der Polizei in Koblenz ein Fahrgastkabinenschiff aufgrund einer Sturmböe mit einer Eisenbahnbrücke in Koblenz-Güls.



Von Claudia Marcy