Sauberes Wasser contra Walderhalt

Dülmen

Der Lippeverband will die komplett im Landschaftsschutzgebiet liegende Kläranlage in Buldern modernisieren und zudem erweitern. Das größte Problem dabei: Weil für die Umsetzung eine gut 2400 Quadratmeter große Waldfläche gerodet werden muss, spricht der Kreis Coesfeld in einer Verwaltungsvorlage von einem „erheblichen Eingriff“ in den Wald.

Von Thomas Aschwer