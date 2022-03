Samstagsmarkt mit Porzellanmeile

Nach einem gelungenen Frühlingsmarktwochenende startet Dülmen Marketing nun auch mit den Samstags- und Abendmärkten. Los geht´s an diesem Samstag von 11 bis 15 Uhr mit dem Samstagsmarkt – eingebettet in eine Porzellanmeile.

Interessante Fundstücke bietet am Samstag wieder die Porzellanmeile.

Zugesagt haben hier rund 20 Händlerinnen und Händler, die auf privater Basis unter anderem Geschirr, Vasen, Gläser – alte und neuere Schätze – an den Mann bringen wollen.

Parallel sorgen einige Gastronomen aus der Umgebung für das leibliche Wohl. Musikalisch bringt Harry Helmer mit Livemusik gute Stimmung auf den Markt!

Wer sich sowohl gastronomisch als auch als Händler an der Porzellanmeile beteiligen möchte, kann sich mit Marina Jordan von Dülmen Marketing, Viktorstraße 6, Email duelmen-marketing@duelmen.de<mailto:duelmen-marketing@duelmen.de>, Telefon 02594 12345 in Verbindung setzen.

Die Samstags- und Abendmärkte finden von April bis mindestens September in der Regel am ersten und dritten Samstag sowie am letzten Mittwoch im Monat statt. Weitere Abend- und Themenmärkte sind unter anderem die Kidsmeile (4. Juni), Neuwarenmeile (2. Juli) und Büchermeile (6. August). Anmeldungen sind unter der genannten Nummer auch hierfür schon möglich.