Sammelaktionen für die Ukraine starten heute

Dülmen

Tatkräftige Unterstützung für die Ukraine gibt es auch in Dülmen. Am Wierlings Esch 25 und an der Halterner Straße 144 werden ab heute etwa Kleidung, Medikamente oder Hygiene-Artikel für die Opfer gesammelt. Alle Infos dazu gibt es hier.

Von Tatjana Thüner