Rundgang mit dem tollen Bomberg

Im dritten Anlauf konnte die Generalversammlung der Ortsgemeinschaft Buldern am Donnerstagabend in der Dreifachturnhalle stattfinden. Dort wählte die Versammlung einstimmig Udo Schulte-Terhardt als Nachfolger von Bernhard Lammers. Bernhard Lammers dankte seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit. Gute Nachrichten gab es in Sachen Mitgliedschaft: 60 Neuaufnahmen erhöhen die Zahl auf 385 Mitglieder.

Nach den Wahlen übernahm Udo Schulte-Terhardt das Wort und überreicht seinem Vorgänger einen Präsentkorb sowie einen Blumenstrauß. Außerdem plane der Vorstand eine Radtour mit einem netten internen Abend. Eine weitere Idee stellt er vor, nämlich einen Dorfrundgang mit QR-Code. „Mit dem tollen Bomberg auf Tour“, heißt der Rundgang.

Mehr zu der Generalversammlung in der Samstagsausgabe der DZ