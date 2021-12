Rund 3000 Nikolaustüten für Euskirchen

Mit so einer Resonanz hatte Markus Becker nicht gerechnet: Rund 3000 Nikolaustüten konnte der Dülmener am Sonntag nach Euskirchen bringen.

„Dazu sind dann noch einmal gut 100 Pakete von der Hermann-Leeser-Schule für Schüler vor Ort gekommen“, berichtet Becker. „Ich wollte eigentlich den Pkw nehmen, brauchte dann aber einen großen Bulli. Und der war bis unters Dach voll.“

In der von der Flut-Katastrophe stark betroffenen Stadt seien die Tüten dann am heutigen Nikolaustag an die Kinder in den Kitas oder Schulen verteilt worden, berichtet Becker, der in Euskirchen die Tüten bei Bürgermeister Sacha Reichelt abgab. „Der war total überwältigt."