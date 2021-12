Rund 1600 Pikse in drei Tagen

So lief die Impfaktion in der CBG-Mensa

Dülmen

Groß war der Andrang am Wochenende bei der Impfaktion in der Mensa des Schulzentrums. An drei Tagen wurden hier rund 1600 Impfungen verteilt, zog die Stadt am Ende Bilanz. Und kurzfristig konnte auch dem Krankenhaus ausgeholfen werden.

Von Stefan Bücker und Kristina Kerstan