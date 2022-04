Rund 120 Corona-Fälle weniger im Kreis

Bei einem Wert von 1379,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern lag am Dienstag die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld. Im Vergleich zum Vortag (1506,5) sank die Inzidenz also leicht.

Mit 381 neuen Ansteckungen und 503 Genesungen im Kreis sank hier auch die Zahl der aktiven Corona-Fälle um rund 120 auf 3768.

In Dülmen standen 104 Neuinfektionen 89 Genesungen gegenüber. Hier stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle also leicht an auf 878.