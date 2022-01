Rucksack aus Auto gestohlen

Einen auf dem Beifahrersitz eines Autos abgelegten Rucksack stahlen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch in Dülmen, so berichtet die Polizei. Hierzu schlugen sie die vordere rechte Seitenscheibe ein und gelangten so in das Innere. Die Tat ereignete sich an der Straße An den Wiesen.



Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.