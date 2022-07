Roter Teppich für die Musik

Fünf Gruppen, vier Plätze - und ein Ziel: Mit Livemusik die Dülmener Innenstadt beleben. Am kommenden Samstag, 16. Juli, startet kommt es zur Neuauflage der „Roter Teppich“- Aktion.

Gruppen treten am Samstag an vier Standorten auf

Das Duo Birgit Conrad und Stefan Genegeler war im Mai mit dabei, am Wochenende unterhalten andere Künstler die Besucher.

„Die Resonanz war beim ersten Mal schon überwältigend“, berichtet Henning Wahl von Dülmen Marketing. Auch diesmal hätten sich mehr als ein Dutzend Musiker und sogar ganze Bands gemeldet, die mitmachen wollten.

Ein Gremium, bestehend aus erfahrenen Musikern, entscheidet schließlich, welcher Solist, welches Duo oder welche Band dabei sein darf. „Dülmen Marketing und auch viele Innenstadthändler, die die Aktion unterstützen, erhoffen sich schon einige zusätzliche Besucher - und ihnen einige vergnügliche Stunden in der Innenstadt zu bieten“, betont Wahl.

Live-Musik von 11 bis 15 Uhr

Wie die Aktion genau abläuft? Von 11 bis circa 15 Uhr gibg es auf Markt-, Königs-, Eichengrün- und Overbergplatz Livemusik. Während die John-Denver-Revivial-Band durchgängig auf dem Marktplatz zu hören ist, wechseln sich an den anderen drei Standorten die Musiker ab. „Maximal 45 Minuten wird es jeweils Musik an einem Ort geben, bevor sich die Künstler auf den Weg zum nächsten Auftritt machen“, erläutert Wahl.

Drei Gruppen sind dabei parallel im Einsatz, eine vierte hat jeweils Pause. Übrigens: Die „Roter Teppich“-Aktion geht am Samstag, 17. September, in die nächste Runde. Die Musiker, die sich bisher noch nicht gemeldet haben und ebenfalls mitmachen möchten, können sich bei Dülmen Marketing, melden, so Wahl, und zwar unter Tel. 02594/12345.