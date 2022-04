Rossmann-Eröffnung erst nach Umbau

Bis Rossmann in der Marktstraße einzieht, wird es noch dauern. Denn aktuell wartet das Unternehmen auf die Baugenehmigung - und erst dann kann der Umbau starten.

Leerstand an prominenter Stelle: Im früheren Drogeriemarkt Müller wird eine Rossmann-Filiale eröffnen. Aber erst muss hier noch umgebaut werden.

Der Drogeriemarkt Müller hat bereits im Januar seine Pforten geschlossen. Seitdem steht das stattliche Gebäude mitten in der Fußgängerzone leer und bietet einen eher traurigen Anblick. Ein Nachmieter ist mit dem Drogeriemarkt Rossmann zwar bereits gefunden.

Dennoch tut sich an dem Gebäude erkennbar nichts. „Sobald die Baugenehmigung vorliegt, kann mit dem Umbau begonnen werden“, teilte jetzt eine Unternehmenssprecherin auf DZ-Anfrage mit. Gut vier Monate werde der Umbau dauern, danach folge die Eröffnung. Einen konkreten Eröffnungstermin könne für die Rossmann-Filiale in Dülmen noch nicht genannt werden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Und was die genauen Infos zum Innenausbau und dem Sortiment betreffe, da könne man wegen des frühen Planungsstadiums auch noch nichts sagen.