Rosen an den Stolpersteinen

Dülmen.

Weiße Rosen legten Schüler der Hermann-Leeser-Realschule am Dienstagvormittag an den Stolpersteinen in der Innenstadt ab. Sie erinnern damit an die Ereignisse am 9. November 1938, als die Synagogen brannten, jüdische Mitbürger misshandelt und verhaftet wurden - auch in Dülmen.

Von Claudia Marcy