Rollerfahrer versteckte sich im Wald

Es begann mit einem Rollerfahrer ohne Helm. Am Ende konnte die Polizei zwei gestohlene Roller sicherstellen und zwei Jugendliche wieder an die Einrichtungen übergeben, aus denen sie abgängig waren.

Der fehlende Helm machte eine Polizeistreife am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf einen jugendlichen Motorrollerfahrer aufmerksam. Am Ende konnte die Polizei zwei gestohlener Roller sicherstellen und zwei Jugendliche wieder an Jugendeinrichtungen übergeben.

Der 15-Jährige entzog sich auf dem Brokweg in Dülmen der Polizeikontrolle und flüchtete, heißt es im Polizeibericht. Wenig später ließ er seinen Roller in Höhe der Straße Im Vorpark fallen und flüchtete zu Fuß in ein dortiges kleines Waldstück. Die Polizisten konnten den Rhedener kurze Zeit später versteckt und in einem Gebüsch liegend finden.

Sie brachten ihn zur Polizeiwache nach Dülmen. Dort gab er an, nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein und dass der Roller vermutlich zuvor geklaut worden war. Er selbst hätte ihn von einem Bekannten ausgeliehen, dessen Namen ihm nicht bekannt sei. Eine Überprüfung des Rollers ergab, dass dieser tatsächlich zuvor in Gescher gestohlen wurde und zusätzlich kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug besteht.

Außerdem stellte sich heraus, dass der 15-Jährige in einer Jugendeinrichtung in Rhede untergebracht ist und von dort abgängig gemeldet war. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme erschien ein 14-jähriger Essener auf der Polizeiwache in Dülmen und gab sich als Freund des Rhedeners aus. Im weiteren Gespräch und nach Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass dieser ebenfalls von einer Jugendeinrichtung (in Essen) abgängig war, und mit einem weiteren entwendeten Roller unterwegs und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Beide Roller wurden sichergestellt und gegen die beiden Jugendlichen entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Ihre Betreuer holten sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen von der Wache ab.