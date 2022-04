Riesenspaß und gelebte Tradition

„Endlich, endlich ist es wieder soweit, die Hassel rollt die Straße weit“, sagt Reinhard Homann und freut sich. Nach zwei Jahren Corona-Pause leben am Ostersonntag in den Dülmener Ortsteilen Buldern und Hiddingsel die Osterbräuche wieder auf.

Pünktlich um 13 Uhr erfolgt der Anpfiff durch Uli Edelmann. Ihm zur Seite steht neben Krampe noch Bernd Brockmann als Schiedsrichter. Auf der roten Asche ist das Spielfeld gut sichtbar abgekreidet. Nebenan auf dem Rasenplatz ist für die Kinder ein kleineres Spielfeld markiert. Doch das wird dieses Jahr gar nicht benötigt.

Denn: Die Anzahl der Kinder, die mitspielen wollen, war so gering, dass sie in diesem Jahr bei den Erwachsenen mitspielen. Und das mit großem Erfolg. Zunächst geht die Denkmalseite mit 39:20 in Führung und dann kommt Hannes auf das Spielfeld.

Da wendet sich alles zugunsten der Kirchseite, die mit 92:66 nach zwei Stunden als Sieger vom Platz geht. Die Freude ist riesengroß bei den diesjährigen Gewinnern. Thomas Krampe dankt für die gute Zusammenarbeit der Vereine. Die Musikanlage ist von Kolping, der Getränke- und Bratwurstverkauf läuft über den Sportverein. So ist es für alle ein Geben und Nehmen.

Viele helfende Hände bei Traditionsveranstaltungen

Auch in Buldern gibt es für das Hasseln viele helfende Hände. Die Straßenmarkierung, die Absperrungen und der Getränkeverkauf aus dem Wagen heraus ist bestens organisiert. Wer hier gewonnen hat, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper