"Respekt vor dem Vermächtnis"

Dülmen.

Soll das Bronzerelief an der Kirchplatzmauer St. Viktor, das an die Zerstörung der Stadt im Zweiten Weltkrieg erinnert, einen neuen Platz bekommen? Die Grünen sagen ja, die Stadtverwaltung meint nein. Der Kulturausschuss entscheidet am Dienstag.

Von Claudia Marcy