Reparaturstation mutwillig beschädigt

Die Idee ist so genial wie hilfreich: Weil immer mehr Menschen mit dem Fahrrad auch in Innenstädten unterwegs sind, gibt es in vielen Städten wie auch Dülmen Reparaturstationen.

Die Säulen ermöglichen rund um die Uhr verschiedenste Reparaturen - wenn nicht gerade das Werkzeug fehlt. Die Station bei Dülmen Marketing an der Viktorstraße ist seit Wochen nicht wirklich nutzbar.

Mal eben einen Platten beheben oder eine abgesprungene Kette in Gang setzen ist aktuell nicht möglich. Zu den Betroffenen gehörte unlängst Carsten Hövekamp, dem ebenfalls die Kette abgesprungen war. Wie der Bürgermeister im Bauausschuss berichtete, konnte er sich von Dülmen Marketing Werkzeug ausleihen.

Vermutlich benutzten die Täter Bolzenschneider

Die Planung ist eine andere. Wer in der Stadt ist und ein technisches Problem hat, soll an sieben Tagen in der Woche Hilfe zur Selbsthilfe erhalten. Das Werkzeug hing ursprünglich an durchaus kräftigen Stahlseilen. Um es davon zu trennen, sind vermutlich Bolzenschneider erforderlich.

Weil gleichzeitig die Verbindung von Werkzeug und Station zwingend beweglich sein muss, ist guter Rat teuer. Wie die Stadtverwaltung auf DZ-Anfrage einräumt, ist die perfekte Lösung gegen die offensichtlich kriminelle Energie bislang nicht gefunden. Deshalb sei das Werkzeug auch nicht ersetzt worden.

