Rennen der Schlittenhunde

Hundefreunde aufgepasst: Am Wochenende gibt es in Visbeck eine Premiere. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. November, findet an der Kapelle das erste Visbecker Schlittenhunderennen statt.

Schlittenhunde gehen am Wochenende in Visbeck an den Start.

Die Veranstalter vom Schlittenhunde-Sportverein Münsterland erwarten dabei gut 150 Teilnehmer, die in verschiedenen Kategorien mit ihren Vierbeinern an den Start gehen werden.

Los geht es an beiden Tagen um 9 Uhr, jeweils von 12 bis 13.30 Uhr gibt es eine Rennpause. Am Samstag wird gegen 12.30 Uhr die Rettungshundestaffel des DRK zudem einen kleinen Einblick in ihre Arbeit geben.

Verschiedene Aktionen für Kinder

Nach dem der letzte Starter im Ziel ist, etwa gegen 15 Uhr, werden an dem Tag Besucher bis zwölf Jahre die Möglichkeit haben, an einem Kinderrennen teilzunehmen. An beiden Tagen sollen darüber hinaus Aktionen für Kinder angeboten werden, etwa ein Lego-Bauteppich und Glitzer-Tattoos, so eine Ankündigung.

Dazu kommen Verkaufsstände unter anderem mit Hundezubehör, Imkereiprodukten, und Vogelhäusern, für das leibliche Wohl ist gesorgt. Den Abschluss bildet dann am Sonntag gegen 16 Uhr die Siegerehrung. Der Eintritt ist frei, Parken kostet fünf Euro. Aufgrund der Witterung kann es zu kurzfristigen Änderungen kommen.