Remondis: Bedauerlicher Einzelfall

Diesen Samstag wird Max P. (Name geändert) so schnell nicht vergessen. Um Bauschutt und Sperrmüll ordnungsgemäß zu entsorgen, hatte er sich extra einen Anhänger ausgeliehen. Als er mit dem Müll am Wertstoffhof vorgefahren sei, wurde er jäh gestoppt.

Die Container seien voll, er müsse an einem anderen Tag wiederkommen“, sei die Aussage von Mitarbeitern gewesen. Auch der Verweis, dass der Wertstoffhof zu dem Zeitpunkt noch rund eine Stunde geöffnet sei und er sich eigens für den Transport einen Anhänger ausgeliehen haben, konnte die Beschäftigten nicht umstimmen.

Unverrichteter Dinge musste er den Heimweg antreten. Das war ein „sehr bedauerlicher Einzelfall“, sagt ein Remondis-Pressesprecher auf DZ-Anfrage. „So eine Situation kommt sehr selten vor, kann aber mal passieren.“ Der Pressesprecher verweist auf die besondere Problematik am Samstag. „Dann werden die Container nicht mehr ausgetauscht.“

Auch an anderem Wertstoffhof abgewiesen

In seiner Not war Max P. zu einem anderen von Remondis betriebenen Recyclinghof im Kreis gefahren, wurde dort aber abgewiesen. Weil er nicht in der Stadt wohne. Auch in diesem Punkt verweist der Pressesprecher auf die Richtigkeit der Entscheidung der Mitarbeiter vor Ort. Unter dem Strich bleibt die Feststellung, dass der Dülmener erst kein Glück hatte und dann noch Pech dazu kam.

Was sollen aber Bürgerinnen und Bürger machen, die sperrige Dinge ordnungsgemäß am Wertstoffhof abgeben wollen und angesichts des Aufwandes sicher sein wollen, den Müll auch wirklich loszuwerden? Was der Pressesprecher empfiehlt und wie der bürgerfreundlichere Weg in Coesfeld aussieht, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.