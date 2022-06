Reger Wechsel in vier Jahrzehnten

In 40 Jahren wechselte der Babykorb tatsächlich schon rund 13 Mal den Standort. Das vier Jahrzehnte lange Bestehen will das Team nun „zuhause“ feiern. Sprich: In den aktuellen Räumlichkeiten an der Borkener Straße.

„Uns ist es wichtig, in unseren eigenen Räumlichkeiten zu feiern, statt irgendwo auswärts, wo es nur wenig Bezug zum Babykorb gibt“, so Susanne Mohr. Sie arbeitet beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) und ist für den Babykorb seit sechs Jahren zuständig. Die Leitung hat hingegen seit 2020 Caroline Höfer übernommen.

Feier zu den normalen Öffnungszeiten

Das Prinzip: Alte Sachen werden gespendet und Bedürftige können diese zum geringen Preis erwerben. Zu kaufen gibt es alles rund ums Baby: Von Kleidung, über Spiele hin zu Babywagen.

Gefeiert wird das 40-jährige Bestehen am 21. und 23. Juni. Bewusst legte das Team die Feier auf die bekannten Öffnungszeiten, am Dienstag von 14.30 bis 17 Uhr und am Donnerstag von 9 bis 12 Uhr.

Normaler Einkauf während der Feier möglich

Während der Feierlichkeiten ist es den Gästen dann offen gestellt, ob sie aktiv mitmachen, einfach nur einkaufen oder bei einem Glas Apfelsaft oder Sekt plaudern. Seit ungefähr drei Wochen organisiert Susanne Mohr gemeinsam mit den Ehrenamtlichen Nazira Kydyrova und Gaby Sommer die Feier.

„Eigentlich mussten wir ganz viel streichen, weil wir so viele Ideen hatten“, schmunzelt Mohr. Was genau geplant ist, verrät sie aber nicht. Nur so viel sei gesagt: „Der Fokus wird auf die Kinder gelegt. Und geben wird es für diese und auch die Großen etwas, was sie eigentlich woanders erwarten.“

