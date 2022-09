Rechtsstreit um knapp 4000 Euro

Am Amtsgericht Dülmen wurde ein außergewöhnlicher Fall diskutiert. Ein Olfener erhielt eine Rentennachzahlung von 20.000 Euro. Doch da er nicht alles innerhalb eines Monats ausgegeben hatte, kam es zum Rechtsstreit um das restliche Geld.

Weil er seine Rentennachzahlung in Höhe von 20.000 Euro nicht innerhalb eines Monats ausgeben konnte, soll ihm der Restbetrag nicht mehr zustehen. Dieser Ansicht sind zumindest die Versicherung HDI und die Sparkasse Westmünsterland im Falle eines Olfeners, der im Amtsgericht Dülmen verhandelt wurde.

In Begleitung seiner gesetzlichen Betreuerin und seines Anwalts kam der 61-Jährige, der sich am Handstock stützen musste, diese Woche in den Saal. Die Anwälte der HDI und Sparkasse wurden online dazu geschaltet.

Betreuerin reichte den Rentenantrag ein

Doch wieso kam es überhaupt zur Nachzahlung? Seit Jahren lebte der betroffene Mann von Sozialleistungen. Vor einigen Jahren entschloss er sich dazu, einen Rentenantrag zu stellen. Aufgrund seiner geistigen Behinderung überforderte ihn das Verwaltungsverfahren und er ließ die Antragstellung auf Anfrage der Versicherung nach weiteren Daten zunächst ruhen.

Als der 61-Jährige für ein halbes Jahr im Koma lag, entschied ein Gericht, dass eine gesetzliche Betreuerin ihn bei seiner Vermögensangelegenheiten unterstützen solle. Diese entdeckte den Antrag, sammelte alle Unterlagen zusammen und reichte ihn schließlich vollständig bei der Versicherung ein.

Knapp 4000 von der Nachzahlung blieben über

Von der Zahlung, die dem Dülmener zustand, beglich die Rentenversicherung zunächst die Sozialleistungen. Diese hatte der Mann einige Jahre anstelle der ihm eigentlich zustehenden Rentenzahlungen erhalten. Schließlich zahlten sie dem Betroffenen den Anteil aus, der ihm nach Abzug noch zustand: 20.000 Euro.

Einen Großteil des Geldes nutzte er, um Schulden zu tilgen und für die Anschaffung einer neuen Küche. Knapp 4000 Euro verausgabte er nicht direkt. Wieso soll dieser Restbetrag aber der HDI Versicherung zustehen? Das lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag oder im E-Paper.