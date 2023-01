Rechts vor links - ein Irrglaube

Ob am Parkplatz Nonnengasse, am Hüttendyk oder bei Combi: Hinweise zu den geltenden Verkehrsregeln finden sich keine. Logische Vermutung: Hier gilt die Straßenverkehrsordnung und damit eine seit Fahrschul-Tagen absolut verinnerlichte Vorfahrtsregel - rechts vor links. Oder?

Hinweise gibt es auf vielen Parkplätzen in der Stadt, doch in der überwiegenden Mehrheit geht es um Höchstparkdauer oder Kosten.

So einfach, wie es sich vielleicht die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer vorstellen, ist es nicht. Selbst unter der Voraussetzung nicht, dass es auf dem Parkplatz einen Verweis auf die Straßenverkehrsordnung gibt.

Sascha Kappel aus der Pressestelle der Kreispolizei gibt den wichtigen Hinweis, dass „ein Parkplatz nicht als Straße beziehungsweise Fahrbahn gilt“. Auch der ADAC hat sich bereits mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt und verweist auf eine konkrete Situation aus 2022.

Bundesgerichtshof sorgt für Klarheit

Zwei Autofahrer waren auf einem Baumarktparkplatz am Schnittpunkt von zwei Fahrgassen zusammengestoßen. Wegen eines geparkten Sattelzuges konnten sie sich nicht rechtzeitig sehen. Der von rechts kommende Autofahrer war der Ansicht, für den Schaden nicht haften zu müssen und klagte. Klarheit brachte der Bundesgerichtshof (BGH). Er urteilte, dass auf öffentlichen Parkplätzen ohne eine ausdrückliche Vorfahrtsregelung üblicherweise kein rechts vor links gilt.

Ein Urteil nicht nur für den konkreten Fall, sondern auch für die Parkplätze in Dülmen oder anderen Orten. Was die Polizei im Kreis Coesfeld zu dem Urteil und den Folgen sagt, wie der ADAC die Situation einschätzt und was Autofahrer zwingend machen müssen, wenn sie auf einem Parkplatz ein anderes Fahrzeug beschädigt haben, lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.