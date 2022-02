Räuber verletzt sein Opfer an der Hand

Einen versuchten Raub gab es am Samstagmorgen in Dülmen. Dabei wurde nach Polizeiangaben ein 20-jähriger Dülmener verletzt.

Verletzt wurde am Samstagmorgen in Dülmen ein 20 Jahre alter Mann bei einem versuchten Raub. Ein Unbekannter sprach den Dülmener gegen 4.30 Uhr am Charleville-Mézières-Platz an und forderte ihn auf, Handy und Bargeld herauszugeben. Als der 20-Jährige sich weigerte, verletzte ihn der Unbekannte mit einem scharfen Gegenstand an der Hand, bevor der Dülmener flüchten konnte.

Ein Zeuge, der den 20-Jährigen später bemerkte, verständigte den Rettungsdienst und die Polizei. Hinweise auf den Räuber nimmt die Polizei unter Tel. 02594/7930 entgegen.