Räuber gerät an Polizisten in Zivil

Was war passiert? Wie die Polizei berichtet, hatte sich am Samstag ein 20-jähriger Dülmener mit einer Getränkedose zuerst noch hinter der Kundenschlange an der Kasse eines Supermarktes am Hüttenweg angestellt. Dabei habe der junge Mann deutlich geschwankt - und verlangte schließlich, sofort zur Kasse vorgelassen zu werden.

Als das nicht geschah, ging er plötzlich an den vor ihm wartenden Personen vorbei. Eine ihm im Weg stehende Frau schubste er einfach zur Seite. Ohne die Getränkedose zu bezahlen, lief der Mann dann an der Kasse vorbei in Richtung Ausgang.



Dülmener reißt sich von Polizeibeamten los

Ein zufällig in ziviler Kleidung anwesender Polizeibeamter gab sich als solcher zu erkennen und forderte den Mann auf, stehen zu bleiben. Dieser setzte seine Flucht aber unbeirrt fort. Im Ausgangsbereich der Ladenfiliale konnte der Polizeibeamte den 20-Jährigen dann festhalten - doch der setzte sich mit Schlägen und Tritten zu Wehr.

Schließlich riss der Dülmener sich los und schubste den Polizisten auf einen parkenden Pkw. Daraufhin floh der 20-Jährige in Richtung eines angrenzenden Waldstücks.



Mann wehrt sich gegen Festnahme

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den Dülmener schließlich aufgreifen. Er wurde, trotz erneuter Widerstandshandlungen, vorläufig festgenommen. Nach einer gerichtlichen Anordnung wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.