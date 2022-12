Radweg soll endlich kommen

Die Verkehrssituation an der Hiddingseler Straße in Höhe des Reifengeschäftes bis zum Kreisverkehr war Gegenstand unzähliger Diskussionen, Einwendungen und Vorschläge. Jetzt scheint eine Lösung in Sicht, die die lange geforderte höhere Sicherheit gerade für Kinder deutlich erhöht. Nach Auskunft der Stadtverwaltung „gibt es Überlegungen und Gespräche“.

Nach DZ-Informationen soll es auf der ortsauswärts linken Seite - also auf der Seite der Gewerbehallen - einen neuen Fuß- und Radweg geben, der sich an den bereits bestehenden Radweg an der Lüdinghauser Straße anschließt. Möglich wird der seit langem geforderte neuer Radweg an der Hiddingseler Straße durch den Neubau eines Supermarktes.

Macht ein Abriss den Weg frei?

Im Zuge dieser Realisierung sollen nach Informationen der DZ Teile des großen Gebäudekomplexes, der früher auch mal als Möbelfabrik gedient hat, abgerissen werden. Im Zuge des Neubaus soll auch der Radweg entstehen.

