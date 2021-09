Radweg-Sanierung an der Letter Straße

Rorup

Am heutigen Montag startet der Kreis Coesfeld in Rorup die Sanierung des Radweges an der Letter Straße (K 12). Dort gibt es einiges zu tun: So haben Wurzeln die Fahrbahn durchbrochen, Teile des Radweges sind zudem abgesackt. Bis Oktober sollen die rund 220.000 Euro teuren Arbeiten dauern.

DZ