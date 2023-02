Radweg kommt erstmal nicht

Der Wunsch nach einem Radweg an der K 13 bei Kirchspiel-Ortsvorsteher Michael Kuhmann ist groß. Durch die Deponie würde der Lkw-Verkehr künftig voll zunehmen. Allerdings sieht es aktuell nicht danach aus, als ob der Radweg schnell kommen wird.

Neubau an der K 13 steht bislang nicht auf der Prioritätenliste des Kreises

An der K 13 gibt es vom Abzweig Lütke Feld bis zum Sportplatz Rödder bislang keinen Radweg.

Als die Dülmener Lokalpolitik vor knapp einem Jahr dem Kompromiss von Kreis und Remex zustimmte, gab es von Kirchspiel-Ortsvorsteher Michael Kuhmann eine klare Ansage: An der K 13 muss jetzt unbedingt ein Radweg kommen.

Schließlich würde durch die Deponie der Lkw-Verkehr künftig zunehmen. Und von der Landstraße 551 aus gibt es einen Radweg nur bis zum Abzweig Lütke Feld - wer auf der Kreisstraße weiter in Richtung Sportplatz Rödder radeln will, der muss die Fahrbahn benutzen.

Daher müsse die K 13 unbedingt in die höchste Prioritätsstufe beim Kreis rutschen, forderte Kuhmann damals, wofür sich auch die Stadt Dülmen starkmachen soll. Allerdings sieht es aktuell nicht danach aus, als ob der gewünschte Radweg so schnell kommen wird. „Die K 13 in Rödder steht definitiv nicht auf der Prioritätenliste des Kreises“, teilte Kreissprecher Christoph Hüsing auf DZ-Anfrage hin mit.

