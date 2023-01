Radstraßen-Netz in Dülmen soll wachsen

Weitere Fahrradstraßen möchte die Stadt in den kommenden Jahren einrichten. Sie arbeitet hierzu gerade an einem Konzept für Dülmen-Mitte.

Für das geplante Fahrradstraßen-Netz führt die Stadt eine weitere Bürgerbeteiligung durch: Sie findet am Donnerstag, 26. Januar, in der Alten Sparkasse statt. Beginn ist um 18 Uhr.

Gemeinsam mit dem Stadt- und Verkehrsplanungsbüro Kaulen aus Aachen erarbeitet die Verwaltung derzeit nach eigenen Angaben ein Fahrradstraßen-Konzept für Dülmen-Mitte.

Im August 2022 hatten Bürgerinnen und Bürger erstmals die Möglichkeit, eigene Ideen und Vorschläge in den Prozess einzubringen: Rückmeldungen wurden in einem Workshop und einer Online-Beteiligung gesammelt (DZ berichtete).

Seitdem haben die Verkehrsplaner potenzielle Straßen und Abschnitte auf ihre Machbarkeit hin untersucht. Diese Ergebnisse sollen nun in der zweiten Beteiligung vorgestellt und diskutiert werden.

Seit dem Jahr 2021 wurden in Dülmen bereits der Olfener Weg und im Anschluss die Sendener Straße zu Fahrradstraßen umgestaltet. Der Haverlandweg und die Overbergstraße, wo bereits in den vergangenen Monaten zahlreiche Arbeiten gelaufen sind, folgen in diesem Jahr, ebenso wie die Friedrich-Ruin-Straße. Diese Strecken sollen in den kommenden Jahren zu einem Fahrradstraßennetz ausgebaut werden, um die klimafreundliche Mobilität zu fördern.