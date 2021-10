Radfahrer nach Unfall gesucht

Am Finger verletzt hat sich ein 13 Jahre alter Cityroller-Fahrer am Donnerstag bei einem Unfall am Kreuzweg. Der Jugendliche war mit einem Radfahrer zusammengestoßen, den die Polizei jetzt sucht. Dazu hat sie eine Beschreibung veröffentlicht.

Nach einem Unfall am Kreuzweg, bei dem ein 13-jähriger Nottulner verletzt wurde, sucht die Polizei nach einem noch unbekannten Radfahrer. Der Jugendliche zeigte am Donnerstagnachmittag gegen 16 Uhr in Höhe einer Bushaltestelle Tricks mit seinem Cityroller. Dabei fuhr der Radfahrer in Richtung Münsterstraße vorbei.

Der Unbekannte und der 13-Jährige stießen zusammen, beide stürzten. Dabei verletzte sich der Jugendliche am Finger. Der Radfahrer stand jedoch auf und entfernte sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, berichtet die Polizei.

So wird der Radfahrer beschrieben

Der Mann war etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, schlank und hatte kurze bräunliche Haare. Bekleidet war er mit einer roten Jacke mit Kapuze und einer grauen Hose. Er war unterwegs mit einem grauen Stadtfahrrad ohne Gepäckträger. Hinweise an die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930.