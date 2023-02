Räder zentral und sicher aufgehoben

Die CDU fordert in einem Antrag zwei mobile Fahrradabstellanlagen an zentralen Punkten in Dülmen. Finanziert werden sollen die Anlagen über bereits eingestellte Mittel des städtischen Haushalts 2023. Mehr lesen Sie hier.

Fahrräder gut geschützt sowohl vor Wind und Wetter als auch Vandalen und Dieben abstellen zu können - und zwar an zentralen Punkten in Dülmen. Um das zu erreichen, soll die Stadt nach dem Willen der CDU zwei mobile Fahrradabstellanlagen beschaffen und aufstellen.

Und drei mögliche Standorte liefert die Fraktion in ihrem Antrag gleich mit: an den Parkplätzen Nonnengasse sowie Mesem/Wasserturm und am Platz vor dem einsA. „Im Rahmen der Haushaltsberatungen 2023 hatten wir im Budget Verkehrsflächen die Installation von mobilen Fahrradabstellanlagen in die Zielvereinbarungen/Maßnahmen beantragt und dort zugeordnet“, erläutert Fraktionsvorsitzender Willi Wessels. Mit dem Antrag seiner Fraktion werde man nun konkreter.

Der CDU-Vorschlag soll in der nächsten Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch, 15. März (17.15 Uhr, einsA) Thema sein. Aus Sicht der CDU sei es unbefriedigend, dass Fahrräder in Dülmens Mitte derzeit nicht geschützt abgestellt werden könnten - besonders auch mit Blick auf hochwertige Exemplare wie teure E-Bikes. Denn eigentlich sei es ja eine erfreuliche Tatsache, dass viele Berufstätige mit dem Rad zur Arbeit kommen würden.

Finanzierung aus dem städtischen Haushalt

„Die Errichtung von zwei mobilen Fahrradabstellanlagen gibt Nutzern und Nutzerinnen des Fahrrads die Möglichkeit, ihre Fahrräder während der Arbeitszeit oder bei längerfristigem Aufenthalt in der Innenstadt sicher zu parken“, schreibt die CDU in ihrem Antrag. Was aus ihrer Sicht für die mobilen Anlagen spricht: Sollte sich einer oder beide Standorte nicht bewähren, könnten die Abstellmöglichkeiten ohne größeren Aufwand verlegt werden.

Finanziert werden sollen die zwei Anlagen über die bereits in den städtischen Haushalt 2023 eingestellten Mittel für die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes beziehungsweise Investitionen für die Radmobilität, heißt es in dem Antrag weiter. Daneben soll sich die Verwaltung aber auch um Fördergelder bemühen.