Python in Dülmen entdeckt

Wem gehört diese Schlange? Eine weiße Python hat in der Nacht zu Freitag Polizei und Feuerwehr auf Trab gehalten. Gesucht wird jetzt der Halter.

Diese Schlange fing ein Experte des Kreises zusammen mit der Feuerwehr in der Nacht zu Freitag in Dülmen ein.

Eine drei Meter lange Python ist in der Nacht zu Freitag, gegen 2.10 Uhr, an der Paul-Gerhardt-Straße in Dülmen entdeckt worden, und zwar im Rahmen einer Streifenfahrt.

Einem Experten der Kreisverwaltung gelang es, zusammen mit der Feuerwehr das Tier einzufangen. "Pro Meter Schlange rechnet man mit einer Person zum Tragen", so der Fachmann, der das Tier zunächst mit nach Hause nahm. Mittlerweile befindet es sich mittlerweile im Tierheim Dülmen-Lette.



Die Polizei will jetzt die Herkunft der Schlange klären. Hinweise zum Halter der Python nimmt die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594/7930 entgegen.

Mehr zu dem Schlangenfund lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Samstag.