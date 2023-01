PV-Anlagen auf Hallen und am Boden

Nachhaltige Energieprojekte sind angesichts des Ukraine-Kriegs und der stark gestiegenen Kosten in aller Munde. Eine Steilvorlage für die erst im vergangenen Sommer gegründete Genossenschaft Bürger Energie Dülmen (BEDeG)? Jein, lautet die Antwort. Natürlich ist die Nachfrage groß.

Auf zahlreichen Dächern in Dülmen gibt es bereits PV-Anlagen, die junge Genossenschaft sieht aber weiteres Potenzial.

„Die Anlagenpreise sind aber stark gestiegen“, sagt der BEDeG-Vorstandsvorsitzende Benedikt Wichmann. Er macht damit auf eine große Herausforderung aufmerksam. Die junge Genossenschaft will und kann nur Projekte an den Start bringen, die sich wirtschaftlich rechnen wie die Windrad-Beteiligung Daldrup.

„Die Verträge sind unterschrieben“, berichtet Wichmann. „Die BEDeG ist fest dabei.“ Einsteigen möchte die Genossenschaft bei einem geplanten PV-Freiflächenprojekt in der Stadt. Hier sehen die Verantwortlichen großes Potenzial. An wirtschaftliche Grenzen stoße die BEDeG bei von Privatleuten angebotenen Dachflächen auf Ein- oder Zweifamilienhäusern. „Hier sehen wir uns eher in der Rolle der Berater. Wir können mit Know-how unterstützen.“

Nachhaltigkeit früh ein großes Thema

Ganz anders die Situation beim früheren Gigapark. Hier planen zwei Partner ein großes Projekt - BEDeG und Dümo. Für den Wohnmobilhändler war Nachhaltigkeit bereits ein großes Thema, als er 2002 in Hiddingsel gebaut hat. Dank der entsprechenden Technik auf dem Dach sorgte die Sonne für viel warmes Wasser und Strom. Dazu setzte die Familie Thyssen auf Holzpellets und fing Regenwasser auf. Seitdem ist eine Menge an den Dümo-Standorten passiert.

