Puppe verzeiht Behandlungsfehler

Der Wunsch, neue Wege in der Praxisanleitung zu gehen, ist in der Heilig-Geist-Stiftung schon vor einem Jahr aktenkundig geworden. Seitdem haben sich die Verantwortlichen viele Gedanken gemacht, wie sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser schulen können. Jetzt gibt es eine Lösung.

Am Mühlenweg gibt in der Stiftung einen Raum, der die vielfältigsten Anforderungen erfüllt. Wer das neu ausgestaltete Zimmer zum ersten Mal betritt, könnte ein wenig erschrocken sein.

Er unterscheidet sich nicht wirklich sichtbar von einem bewohnten Pflegezimmer. Hier scheint alles vorhanden - inklusive einer im Bett liegenden Person. Doch der schnelle Blick täuscht. Bei der „Person“ im Pflegebett handelt es sich um eine ganz besondere Puppe.

Besondere Puppe bietet vielfältigste Möglichkeiten

„Sie kann als Frau oder als Mann ausgestaltet werden“, sagt Konrad Urban, vollständig freigestellter Praxisanleiter im Verbund der Heilig-Geist-Stiftung und damit zuständig für die intensive Betreuung und persönliche Begleitung der Pflegefachkräfte. Damit nicht genug.

Einige wenige Handgriffe genügen, um verschiedene körperliche Beeinträchtigungen täuschend echt zu simulieren oder tiefe Einblicke in den menschlichen Körper zu ermöglichen. Konrad Urban ist ein weiterer Aspekt ganz wichtig, das hygienische Arbeiten.

Im Vordergrund steht aber die Möglichkeit der Weiterbildung eben nicht an Bewohnerinnen oder Bewohner. Wie die Schulungen in der Praxis aussehen, lesen Sie in der Montagsausgabe der DZ oder im E-Paper