Preisschock beim Strom ab 1. Januar

Ab dem 1. Januar wird der Strom teurer - und zwar deutlich. Denn die Stadtwerke Dülmen erhöhen zum Jahreswechsel ihre Preise im Allgemeinen Tarif Strom, also in der Grundversorgung, um gut 60 Prozent. Kostete die Kilowattstunde (kWh) bisher brutto 34,13 Cent, so werden es im neuen Jahr 54,76 Cent sein.

Umgerechnet für einen Vier-Personen-Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4250 kWh bedeutet das: Im Jahr werden dann 876 Euro mehr fällig. Plus weitere 24 Euro, weil auch der Grundpreis, der unabhängig ist vom Verbrauch, von 126 auf 150 Euro steigt.

Wobei eines wichtig ist: In dieser Rechnung fehlt komplett die von der Regierung angekündigte Strompreisbremse, die 2023 kommen soll. Und zumindest für einen Großteil des Stromverbrauchs eine Preisobergrenze von 40 Cent vorsieht.

Das sagen die Stadtwerke

Warum eine so deutliche Erhöhung nötig ist? Solange wie möglich habe man den Strompreis so niedrig wie möglich halten wollen, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Johannes Röken. Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, hätten die Stadtwerke jedoch zuletzt auch dann Strom auf Vorrat einkaufen müssen, als dieser deutlicher teurer war als jetzt. Die vergleichsweise günstigen Preise, die aktuell am Markt aufgerufen werden, würden daher erst in Zukunft relevant werden, so Röken.

Gas und Wasser werden ebenfalls teurer

Ebenfalls teurer zum 1. Januar werden die Tarife für Gas und Wasser der Stadtwerke Dülmen. Wie genau und was das für Verbraucher bedeutet, lesen Sie in der DZ-Ausgabe von Mittwoch. Dort finden sich zudem verschiedene Beispielrechnungen.