Post von der Stadt

Für die Stadt Dülmen soll nun ein neuer Mietspiegel erstellt werden. Dazu erhalten alle, die in Dülmen ein Wohnobjekt vermietet haben, Post. Im Brief enthalten ist ein Fragebogen, den die Vermieter verpflichtend ausfüllen müssen.

Einen neuen Mietspiegel für die Stadt Dülmen möchte die Verwaltung in Zusammenarbeit mit der der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Kreis Coesfeld sowie den Mieter- und Vermieterverbänden erstellen.

Die Stadt bittet dafür Vermieterinnen und Vermieter um ihre Unterstützung. Benötigt werden Informationen über Wohnungen, die nicht preisgebunden vermietet sind, heißt es in der Mitteilung der Stadt.

In den nächsten Tagen geht allen, die in Dülmen ein Wohnobjekt vermietet haben, per Post ein Fragebogen zu, mit der Bitte diesen bis zum 16. September ausgefüllt per Freiumschlag oder per Fax an die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses zurückzusenden. Es besteht auch die Möglichkeit, den Fragebogen online auszufüllen und zu übermitteln.

Beantwortung des Fragebogens ist verpflichtend

Die Beantwortung des Fragebogens ist verpflichtend. Durch die Datenmeldung leisten die Befragten einen wertvollen Beitrag, um den Mietspiegel aussagekräftig zu machen. Die Daten werden absolut vertraulich behandelt, eine Einsichtnahme Dritter ist ausgeschlossen, versichert die Stadt. Nach Auswertung der Fragebögen ist der neue Mietspiegel dann zum 1. Dezember in der Stadtverwaltung zu erhalten.

Der Mitspiegel soll dazu beitragen, das Mietniveau auf dem Wohnungsmarkt transparent zu gestalten, um letztlich Streit zwischen den Mietparteien zu vermeiden. Ferner liefern Mietspiegel wichtige Daten, um die Beschaffung und Bewertung von Informationen über Vergleichsmieten im Einzelfall zu erleichtern, heißt es abschließend in der Mitteilung.