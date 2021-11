Polster aktuell öffnet am 10. Dezember

Noch einen Monat, dann will Polster aktuell in Dülmen eröffnen. In der künftigen Niederlassung am Quellberg laufen dafür derzeit die Umbauarbeiten auf Hochtouren.

Über den Stand der Umbauarbeiten im neuen Ladenlokal auf dem Quellberg informierten sich Charalampos Perezidis, Prokurist von Polster aktuell in Essen, sowie Waldemar Waßmann, künftiger Niederlassungsleiter Dülmen. Eine Menge hat sich in den zurückliegenden Wochen getan in dem Gebäude, das am Ende des Real-Parkplatzes liegt.

„Bis auf die Balken ist hier alles neu“, sagt Perezidis und weist auf Fenster, Türen, Decken und Böden. Zurzeit werden die Teppichböden in dem Gebäude verlegt. Schließlich soll in vier Wochen, am 10. Dezember, die Eröffnung sein, verrät Perezidis.

Sitz- und Schlafmöbel auf 4000 Quadratmeter

Auf 4000 Quadratmeter Fläche präsentiert dann Polster aktuell Sitz- und Schlafmöbel - von klassisch bis hochmodern. „Bei uns stehen gesundes Sitzen und Schlafen im Vordergrund“, betont der Prokurist, dass der Schwerpunkt auf der Orthopädie liegt. „Und zwar für alle Zielgruppen und für alle Geschmacksrichtungen.“

Dabei arbeite man mit Modulen, sodass die Schlaf- und Sitzmöbel individuell zusammengestellt werden können. Seit 2000 sei man auf dem Markt und bringe daher entsprechende Erfahrungen mit, sagt Perezidis. Dülmen ist der 13. Standort des Unternehmens. Mit Bocholt, 2018 eröffnet, habe man den ersten Schritt ins Münsterland gemacht, nun folge Dülmen.

Zwölf Mitarbeiter werden in Dülmen eingesetzt. Für den Vertrieb werden noch Kräfte gesucht. Wie die Eröffnungsfeier am 10. Dezember aussieht, lasse sich angesichts der Pandemie noch nicht sagen. Fest stehe aber, dass es Eröffnungsangebote geben wird.