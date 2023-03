Polizei und Migranten im Gespräch

„Dass es solche Angst vor der Polizei gibt, macht mich fassungslos. Dagegen müssen wir etwas tun.“ Das sagte Thomas Eder, Chef der Kreispolizei Coesfeld, am Donnerstagabend in der Alten Sparkasse. Anlass war ein Informations- und Diskussionsabend, zu dem die Polizei und das Mehrgenerationenhaus Dülmen eingeladen hatten. Das - durchaus provokant formulierte - Thema: „Polizei, dein Freund und Helfer - auch für Migranten?“

Rund 30 Zuhörer waren zu der von Ex-Bürgermeisterin Lisa Stremlau moderierten Diskussionsrunde mit Eder, drei ehemaligen Migranten und Dr. Dörthe Schilken, Fachfrau für interkulturelle Arbeit, gekommen - unter ihnen ein halbes Dutzend Polizisten in Uniform und Zivil sowie etwa doppelt so viele Männer und Frauen mit ausländischen Wurzeln.

Es sei die erste von der Polizei mitinitiierte Veranstaltung dieser Art im Kreis Coesfeld, wahrscheinlich die erste in ganz Nordrhein-Westfalen, so Eder. Der Grund: Man wolle sich an diesem Abend nicht als Polizist und Migrant, sondern als Menschen gegenübertreten und besser kennenlernen. Das gelang - und die anwesenden Polizisten erfuhren auch, warum gebürtige Syrer, Afghanen und Iraker oft Angst vor deutschen Polizisten hätten, so Schilken: „In den Ländern, aus denen sie stammen, hatten sie nicht unbedingt Vertrauen zur Polizei, weil sie nie wussten, auf wessen Seite sie steht.“

Auf der anderen Seite hat auch die Polizei ihre Erfahrungen gemacht, auch extreme. So komme es nicht selten vor, so Thomas Eder, dass ein Migrant, der angehalten wurde, weil er während des Autofahrens telefoniert hatte, den Beamten beleidige: „Du bist ein Nazi, und du hast mich nur angehalten, um mich rassistisch zu diskriminieren.“ Diese Beschimpfungen belasteten einen dann schon, so der Polizeidirektor.

Eder: „Wir wollen schon, dass man uns respektiert. Aber wir wollen nicht, dass man Angst vor uns hat.“ Die Organisatoren wollen es daher nicht bei dieser einen Veranstaltung belassen. „Das kann hier und heute nur ein Anfang sein“, so der Polizeidirektor.

Ausführliche Berichterstattung über den zweistündigen Diskussionsabend in der Samstagsausgabe der DZ.