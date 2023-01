Polizei sucht nach drei Unbekannten

Gleich drei Unbekannte brachen in den frühen Morgenstunden am Mittwoch in eine Tankstelle an der Münsterstraße ein. Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu dem Aufbruch eines Automaten von Selbstbedienungsstaubsaugern auf dem Gelände einer Tankstelle auf dem Quellberg.

Gleich drei Unbekannte brachen in den frühen Morgenstunden am Mittwoch in eine Tankstelle an der Münsterstraße ein. Gegen 4 Uhr wurde eine Anwohnerin durch Poltern auf die Einbrecher aufmerksam, berichtet die Polizei. Als die Frau nachsah, bemerkte sie zwei Männer im Verkaufsraum der Tankstelle, und zwar im Kassenbereich.

Die Unbekannte flüchteten daraufhin in einen Hinterhof an der Münsterstraße - und zwar mitsamt einer Kasseneinlage, die Bargeld enthielt, sowie Zigaretten. Die leere Kasseneinlage konnte später laut Polizei im Hinterhof gefunden werden, das Bargeld wurde gestohlen. Durch eine aufgebrochene Schiebetür war das Einbrecher-Trio zuvor in die Tankstelle eingestiegen.

Beschrieben werden die Männer als schlank, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, etwa 20 Jahre alt. Sie trugen eine schwarze Jogginghose und schwarze Kapuzenjacke. Einer der Täter trug zudem eine dunkelblaue Jacke mit einem auffälligen Fellkragen.

Polizei prüft Tatzusammenhang

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zu dem Aufbruch eines Automaten von Selbstbedienungsstaubsaugern auf dem Gelände einer Tankstelle auf dem Quellberg. Hier brachen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch insgesamt zwei Schlösser auf, die zur Sicherung der Geldkassette des Automaten dienten. Die Geldkassette samt Inhalt stahlen die Täter. n Zeugen werden in beiden Fällen gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 02594/7930, zu melden.