Polizei sucht mit Hubschrauber Einbrecher

Viele Menschen fragen sich an diesem Morgen, was in der Nacht in Buldern los war. Sie waren gegen 2 Uhr von einem ohrenbetörenden Lärm geweckt worden. Mittlerweile steht fest, dass es sich um einen größeren Polizeieinsatz gehandelt hat.

Nach Einbruch in Hotel in Buldern

Nach einem Einbruch in ein Hotel in Buldern hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter auch mit einem Hubschrauber gesucht.

Große Aufregung mitten in der Nacht in Buldern. Gegen 2 Uhr hatte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei über verdächtige Personen in einem Hotel an der Weseler Straße informiert. Die Polizei setzte bei der Suche nach den Verdächtigen auch einen Hubschrauber ein.

Mittlerweile steht fest, dass offensichtlich zwei Personen in der Nacht in das bekannte Hotel in Buldern eingebrochen sind. Nach dem Zeugenhinweis waren schnell Polizisten vor Ort.

Suche nach zweiter Person bislang erfolglos

Auch ein Polizeihubschrauber kam zur Unterstützung dazu. Vor Ort konnten die Beamten einen Mann festnehmen. Wie es mit der Person jetzt weitergeht, will die Polizei im Laufe des Tages mitteilen. Die Suche nach einem zweiten mutmaßlichen Täter dauerte bis zum frühen Morgen. Sie verlief bislang erfolglos.

Am Morgen war der Lärm das große Thema in Buldern. Dabei war zunächst unklar, woher der große Lärm mitten in der Nacht kam. Zeugen haben zudem in der Nacht eine Drohne gesehen, die im Bereich des Hotel zum Einsatz kam.