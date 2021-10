Polizei sucht Kleinwagen-Fahrer

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit einem Unfall in Merfeld am Dienstagnachmittag die Fahrerin oder den Fahrer eines roten Kleinwagens und bittet um Zeugenhinweise.

Was war geschehen? Eine 72-jährige Pedelecfahrerin war am Dienstag gegen 15.30 Uhr auf der Kirchstraße in Richtung Dorfstraße in Merfeld unterwegs. An einer Verkehrsinsel kam ihr ein roter Kleinwagen entgegen. Sie wich dem Auto aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Bei dem Ausweichmanöver kam sie mit ihrem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte, heißt es im Polizeibericht. Beim Sturz zog sie sich leichte Verletzungen zu und ihr Pedelec wurde beschädigt.

Zum Unfallzeitpunkt haben sich nach Angaben der Frau noch weitere Personen im unmittelbaren Umfeld befunden, die den Unfall möglicherweise beobachtet haben. Die Polizei bittet diese Zeugen sowie die Fahrerin oder den Fahrer des Kleinwagens, sich in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.