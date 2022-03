Polizei sucht flüchtigen Rollerfahrer

Am Freitag gegen 13.40 Uhr kam es laut Angaben der Polizei im Kreuzungsbereich der Coesfelder Straße mit dem Königswall in Dülmen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkraftrad. Der Rollerfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, nachdem die 40-jährige Autofahrerin aus Dülmen telefonisch die Polizei informierte.

Der Rollerfahrer gab an, dass sein Fahrzeug weder angemeldet noch versichert sei. Er flüchtete in Richtung der Münsterstraße und bog dann in die Straße An den Wiesen ab.

Es handelt sich um eine 1,70 Meter große, männliche Person mit kräftiger Statur. Er ist zirka 40 Jahre alt, hat das blonde/braune Haare zum Zopf gebunden. Unter dem linken Auge hat er ein Muttermal. Bekleidet war er mit einer schwarzen Hose, an den Knien geriffelt. Er trug einen weinroten, abgenutzten Helm. Sein Kleinkraftrad war grau.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 02594-7930.